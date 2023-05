«Contattato da centrodestra e centrosinistra, ma resto in "vigile" attesa come cittadino»

TERMOLI. Come avvenuto già nella precedente tornata delle elezioni regionali, torna alla ribalta il criminologo forense Vincenzo Musacchio.

«In questi giorni sono stato invitato alla partecipazione attiva e alla candidatura, sia in appoggio del candidato governatore di centrodestra, sia di centrosinistra, in liste di partito che vorrebbero rappresentare le istanze di legalità. In primis sono onorato dell'invito. Ad oggi non mi sono espresso poiché non conosco ancora i programmi e soprattutto le persone. Credo che - a prescindere dalla mia persona - mai come questa volta in Regione vadano vagliati con grande scrupolo programmi e persone chiamate a realizzarli. Resto in vigile attesa soprattutto come cittadino».