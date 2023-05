Da Termoli a Campomarino.... con "Molise in Azione"

CAMPOMARINO. Proprio poco dopo l’annuncio della costituzione dell’omonimo gruppo consiliare a Termoli, con Alberto Montano e Francesco Rinaldi, venerdì sera incontro proficuo, ricco di contributi e spunti di riflessione quello tenutosi a Campomarino, nella rinnovata cornice di Palazzo Norante, dove l'associazione culturale "Molise in Azione" ha ospitato l'Eurodeputato di Fratelli d'Italia Vincenzo Sofo.

A fare gli onori di casa l'organizzatore Vincenzo Glave, parte della giunta comunale e il direttore del Palazzo Norante, Marco Altobello. Oggetto del convegno è stato il turismo, una tematica affrontata a 360 gradi, con particolare riferimento alle infrastrutture e allo sviluppo economico, fattori legati a doppio filo alla crescita e alle prospettive future di un territorio sempre più in difficoltà.

Accanto all'onorevole Sofo, Vincenzo Glave, l'avvocato Giuseppe Giglio e il dottor Alberto Montano che hanno affrontato la tematica rivolgendo un occhio di riguardo al Molise e alle problematiche di una Regione che non sembra in grado di cogliere le opportunità di crescita. A tal proposito si è rivelato fondamentale il contributo dell'onorevole Sofo che ha posto l'accento sui fondi europei destinati alle Regioni e il nuovo "Green Deal Europeo", strumenti importanti che spesso, al pari dei fondi del Pnrr, non vengono sfruttati a dovere dalle Regioni italiane.

«È necessario fare rete - ha spiegato Sofo - in particolar modo in territori piccoli e isolati come il Molise e altre Regioni del sud, al fine di uscire da un isolamento che pregiudica le nostre enormi potenzialità turistiche e culturali».

Al centro dell'attenzione anche la sanità, le politiche sanitarie europee e la difficile situazione che il Molise affronta riguardo tale tematica. Aspetti, quindi, che riguardano da vicino anche il Molise, come ha avuto modo di spiegare il sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri, presente all'incontro insieme all'assessore al turismo Michele D'Egidio e al vicesindaco Antonio Saburro.

«Da quest'anno - ha dichiarato Silvestri - anche Termoli è Bandiera Blu insieme a Campomarino. Ma è necessario valorizzare l'intera costa molisana, affinché tutti i comuni costieri possano ottenere questo riconoscimento e lavorare insieme per lo sviluppo del territorio». Il sindaco Silvestri ha affrontato anche il tema della scarsa disponibilità economica dei Comuni, determinata spesso dall'assenza di sostegno della Regione. Un aspetto che è stato fortemente rimarcato dagli ospiti presenti, in particolare dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Filoteo di Sandro e da Massimiliano Scarabeo, entrambi critici nei confronti delle politiche attuate in questi anni a livello regionale.

La serata ha portato importanti riflessioni, lasciando aperti interrogativi ma al tempo stesso portando idee e soluzioni per il futuro. Il pubblico presente, partecipe e abbastanza numeroso, ha inoltre portato contributi importanti rendendo vivace e snello il dibattito.

