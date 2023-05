Rush finale sulle candidature, si dimette il presidente del Cosib Roberto Di Pardo

TERMOLI. A poco meno di due anni e mezzo dall'inizio del mandato, il presidente del Cosib Roberto Di Pardo si è dimesso nel pomeriggio di oggi. Una scelta compiuta nell'ultimo giorno utile che la legge gli consente per eventualmente candidarsi alle elezioni regionali. Certamente non una decisione a cuor leggero, visto l'impegno profuso in questi quasi 30 mesi.

Di Pardo, tuttavia, non ha sciolto la riserva se sarà presente nelle liste del centrodestra in via di presentazione entro sabato 27 maggio, valuterà nelle prossime ore. Di Pardo, sindaco di Petacciato, resterà nell'assemblea generale consortile, da cui era stato eletto presidente nella seduta del 12 novembre 2020.