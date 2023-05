Partecipazione al voto, «La battaglia politica all’astensionismo»

PALATA. La partecipazione al voto alle prossime elezioni regionali è uno dei fattori dirimenti, lo abbiamo anche "auscultato" con un sondaggio nostrano.

Ma c'è chi promuove «La battaglia politica all’astensionismo». È quella sollevata dal segretario di circolo dem di Palata, Patrizio Perazzelli, che ha sottolineato come «I livelli sempre più alti di astensionismo che si registrano in quasi tutte le consultazioni elettorali degli ultimi tempi sono il segno tangibile di una disaffezione generale nei confronti della politica dei partiti, i quali vengono visti come contenitori vuoti di proposte utili per la collettività, ma pieni di interessi particolaristici». Per Perazzelli, «La gente si è distaccata dalla partecipazione alla costruzione del bene comune, il quale come concetto appare privo di significato concreto, perché intriso sempre di manipolazioni particolaristiche.

Il termine “gente” dovrebbe di per sé far riflettere. Inevitabilmente con esso ci si riferisce ad una massa disorganica che caratterizza la famosa società civile, da cui spesso si è tentato di ricavare qualcosa di politicamente presentabile. Ma il concetto stesso di una “gente stufa” della politica, che magari cerca dentro quella massa disorganizzata della società civile l’homo novus in grado di rappresentare gli interessi eterogenei della massa stessa, è una grande contraddizione. La società civile è di per sé il luogo degli interessi privati, e questo ce lo insegna già Hegel nei Lineamenti di Filosofia del diritto. Quindi, pensare di rifiutare la politica partitica tradizionale per i motivi prima esposti e recarsi nella massa scomposta di interessi individuali della società civile per la soluzione al problema della ricerca del bene comune è come saltare dalla padella alla brace.

Oggi si assiste, tuttavia, alla luce dei numeri sull’astensionismo, ad una rassegnazione della stessa società civile verso qualsiasi forma di impegno politico. Ma la vera soluzione è solo nell’impegno politico. Altre strade non esistono. Solo un organismo unificato in una visione delle cose ben precisa e netta può consentire il raggiungimento del bene comune. Il Partito è l’unico luogo in cui si può ricostituire il blocco storico del consenso egemonico, mediante una fusione tra intellettuali e lavoratori, in vista dell’allargamento “progressivo” del godimento materiale del bene comune.

Il Partito democratico di Elly Schlein prospetta questa direzione politica, che punta ad una nuova organizzazione, ad un nuovo metodo del consenso, ad una nuova prospettiva, capace di far luce sulla soluzione dei problemi concreti della “gente”, non con l’aumento delle disuguaglianze, la disgregazione territoriale, l’autoritarismo dell’esecutivo e i privilegi fiscali, ma con il progressismo della fruizione dei diritti civili e sociali che solo un recupero dell’egemonia del partito può rendere possibile. Ma per ritrovare la connessione sentimentale con la gente serve la garanzia della partecipazione e la soluzione dei problemi materiali e strutturali con un’azione decisa sui redditi, sul lavoro e sui servizi alla persona».