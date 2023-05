I venti candidati del Movimento 5 Stelle: Conte convoca il voto tra gli iscritti per ratificare la lista

TERMOLI. Non si sceglie, si ratifica. Il Movimento 5 Stelle chiamato a "legalizzare" la lista dei venti candidati che scenderanno in campo alle prossime elezioni regionali del 25 e 26 giugno. Ma non c'è da votare in rete per selezionare, come avvenuto alle parlamentarie della scorsa estate.

I venti nomi del M5S: Francesco Angeli, Ottavio Antonio Balducci, Giulio Botteri, Simone Cretella, Adriana D'Angona, Fabio De Chirico, Annarita De Notariis, Emanuela Del Gesso, Maria Del Mirto, Maria Luisa Di Bianco, Augusta Di Giorgi, Nicolino Di Michele, Riccardo Di Palma, Rosanna Evangelista, Matteo Fallica, Andrea Greco, Vittorio Nola, Mariella Pilla, Angelo Primiani e Annalisa Rainone.

L'avviso di convocazione della consultazione in rete degli iscritti è firmato dal presidente Giuseppe Conte e il "voto" si avrà domani, mercoledì 24 maggio, dalle 10 alle 22.

«Cari amici, a tutti voi è ormai noto che alle prossime elezioni regionali del Molise, un esponente del Movimento 5 Stelle guiderà la coalizione che raccoglie le forze progressiste.

È un’occasione unica per dare ai molisani la garanzia di un percorso amministrativo nuovo, tracciato dai valori che da sempre ci contraddistinguono: trasparenza, legalità, giustizia sociale e fedeltà al bene comune.

Come sapete, nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle ha consentito agli iscritti molisani di proporre la propria autocandidatura. Ora la necessità di rappresentare i vari territori in modo armonico e l’esigenza di dare rappresentanza alle competenze degli stessi iscritti ci spingono al passo successivo.

D’intesa con il coordinatore regionale del Molise e con il candidato alla presidenza della Regione, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute, abbiamo delineato una proposta di lista di candidati per la circoscrizione unica regionale che potete consultare qui:

Gli associati con iscrizione da almeno 6 mesi in corso di validità sono ora chiamati a votare, tramite consultazione in rete, tale proposta. Pertanto, rilevata la sussistenza di ragioni di urgenza, è convocata per la giornata del 24 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare la proposta di lista dei candidati per le elezioni della Regione Molise del 25 e 26 giugno 2023

Ai sensi dell’art. 7, lett. e), e dell’art. 10, lett. a), dello Statuto, non possono votare gli Iscritti da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall’Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori.

Nel caso in cui in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della lista dovessero presentarsi situazioni impreviste e/o eccezionali tali da pregiudicare il regolare deposito della lista, adotterò ogni determinazione utile a consentire al MoVimento la regolare presentazione della lista».

Stessa procedura era stata seguita in Sicilia.

«La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote. Gli iscritti abilitati al voto, in ogni caso, riceveranno nelle prossime ore una e-mail con il link personale per accedere all’area di voto: oggetto della e-mail: “Consultazione degli iscritti 24 maggio 2023: link di accesso al voto” mittente della e-mail: elezioni@movimento5stelle.eu Se non trovate la e-mail vi ricordiamo di controllare anche le cartelle SPAM e/o PROMOZIONI della vostra casella di posta elettronica. Per richiedere assistenza durante la votazione scrivere a supporto@movimento5stelle.eu».