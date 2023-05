Il Governo mette una toppa sul disavanzo del Molise, Lotito: risultato notevole

TERMOLI. "Esprimo soddisfazione per il provvedimento urgente approvato in Consiglio dei Ministri che consentirà anche al Molise di spalmare il disavanzo di amministrazione della Regione assicurando la continuità dei servizi ai cittadini e aprendo nuove possibilità di crescita".

Lo afferma il senatore, e coordinatore di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito. «Grazie a questa misura, che ho fortemente voluto e per la quale mi sono battuto in prima persona, potremo garantire il riequilibrio finanziario della regione. Il provvedimento di oggi, frutto di uno straordinario lavoro di squadra che ha visto Forza Italia e il centrodestra protagonisti, conferma che siamo sulla strada giusta. Continueremo a lavorare mettendo in campo tutti gli sforzi necessari a rilanciare lo sviluppo di un territorio ricco di grandi opportunità», conclude.