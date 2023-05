Governo approva decreto spalmadebiti, Toma: "Grande lavoro per rimettersi in moto"

CAMPOBASSO. Governo approva decreto spalmadebiti anche per il Molise, Toma: "Grande lavoro e risultato importante per rimettersi in moto".

ì"Il Molise potrà finalmente tirarsi fuori dall’attuale situazione di gestione provvisoria. L’auspicato decreto ad hoc per spalmare il forte disavanzo di amministrazione accumulato negli ultimi vent’anni, è adesso realtà grazie ad una misura urgente approvata oggi dal governo, dopo un lavoro di squadra che ho avviato con un'istanza ufficiale diversi mesi or sono.

Il notevole sforzo finanziario profuso dall’amministrazione regionale negli ultimi cinque anni, al fine di riequilibrare i conti in passivo, trova oggi nei tavoli romani una sponda importante, opportuna e apprezzabile.

Si tratta di un provvedimento vitale in vista dell’approvazione del Bilancio di previsione, e per garantire la continuità dei servizi e lo sblocco della provvisoria Impasse amministrativa". Così il presidente della Regione Donato Toma dopo l'approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri.