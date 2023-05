Manovra spalmadebito, plauso di Calenda e Cavaliere

CAMPOBASSO. "Il provvedimento urgente approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che consentirà anche alla nostra Regione di spalmare il disavanzo amministrativo in dieci anni, assicurandoci la continuità dei servizi è una bellissima notizia che non solo di fatto ha salvato i conti della nostra Regione, ma ci permette di affrontare le tante emergenze con cui quotidianamente dobbiamo confrontarci, con un respiro diverso. È una notizia importante per la quale non possiamo non dire un accorato grazie al nostro Coordinatore, il Senatore Claudio Lotito". Ha dichiarato la consigliera Filomena Calenda.

"È una notizia che mi conferma nella scelta di camminare con amici e amiche in un partito, come Forza Italia, moderato, liberale e da sempre vicino alle esigenze degli italiani- prosegue la Calenda- Una scelta maturata nel tempo, che mi vede sempre dalla stessa parte e vicina alle esigenze dei molisani. È una notizia che testimonia certamente, una volta in più, quanto Forza Italia sia importante per la nostra Regione e per l'intero Governo e quanto importante sia garantire al Centro Destra molisano, in questo momento, una continuità di lavoro al fianco del Governo centrale per il bene della nostra Regione. Esserci con determinazione è ciò che ci è richiesto. Forza Italia, c'è!".





Il consigliere regionale di Forza Italia, Nicola Cavaliere, esprime un profondo ringraziamento al senatore Claudio Lotito per il provvedimento urgente approvato in Consiglio dei ministri che consentirà anche al Molise di spalmare il disavanzo di amministrazione della Regione, assicurando la continuità dei servizi ai cittadini e aprendo nuove possibilità di crescita all’intero territorio.





“Grazie all’interessamento forte e determinato del senatore Lotito nei confronti del Governo- ha precisato il consigliere forzista, Cavaliere – il Molise potrà ottenere il riequilibrio finanziario. Tale provvedimento è anche frutto di un dialogo quotidiano e di un lavoro di squadra che vede il Molise considerato, a livello nazionale, nelle scelte politiche del governo. Competenza e soluzioni concrete sono le risposte di Forza Italia ai molisani”.