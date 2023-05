Istituzioni e sanità, Lancellotta interviene alla Camera

ROMA. La deputata molisana Elisabetta Lancellotta ha relazionato, nel corso della seduta della XII Commissione ‘Affari Sociali’ della Camera dei deputati, sul DL 51/2023 in materia di Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (C. 1151 Governo).

La relazione dell’onorevole Lancellotta si è focalizzata sull’articolo 3 di competenza della Commissione Affari Sociali, disponendo la proroga di termini in materia sanitaria relativamente ad alcuni settori.

Nella relazione della deputata di Fratelli d’Italia, è prevista una proroga, al 1° ottobre 2023, di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa): la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno, organi che saranno soppressi con le loro funzioni attribuite alla Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (Cse).

Inoltre, nella relazione dell’onorevole Lancellotta prevista anche la proroga, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, già prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

Provvedimenti quelli relazionati dall’onorevole Elisabetta Lancellotta approvati dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.