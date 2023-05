Emilio Izzo centra il traguardo delle firme, ci sarà anche lui contro Roberti e Gravina

CAMPOBASSO. Tre candidati in corsa per la presidenza e almeno 13 liste in campo: è questa la sfida che si profila in Molise in vista delle elezioni Regionali di fine giugno quando manca ormai un solo giorno alla presentazione delle candidature.

Entra in scena Emilio Izzo che si candida a presidente. La sua lista raggiunge e supera le trecento firme previste per la soglia minima necessaria alla presentazione di uno schieramento politico con un suo candidato governatore

«Ne servivano 300 ma il vostro affetto in soli sei giorni ci ha regalato 503 meravigliosi autografi ripieni al cioccolato! - scrive sui canali social Izzo- È il segnale che stavamo aspettando, una prima reazione ad anni di soprusi, angherie, violenze sociali! Ho sempre lottato contro il proselitismo, avrei potuto navigare nella certezza del laederismo, ma con credo ho perseguito la libertà dei singoli, l'autodeterminazione degli uomini e donne, gli stessi soggetti che stanno capendo che non conta Emilio, conta la capacità di ognuno di convincersi che nessuno è di sé stessi ma tutti insieme a servizio della collettività! Da soli non si conta nulla, tutti si conta tanto! Avanti così verso il più grande traguardo di libertà e giustizia sociale. Ad iniziare dalla difesa dei nostri ospedali».

Izzo è a capo della lista 'Io non voto i soliti noti' con il simbolo del profilo di un porcellino.