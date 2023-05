Fratelli d'Italia diventa ancora più "competitiva", entra pure Micone in lista

TERMOLI. Mancano 22 ore nemmeno alla consegna delle liste per le elezioni regionali, ma ci sono ancora diverse cose da sistemare.

Secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti delle coalizioni principali, delle ipotetiche (ma confermabili) 14 liste che si agganceranno ai candidati presidenti Francesco Roberti e Roberto Gravina, tre sarebbero quelle in procinto di rivelarsi nel pomeriggio di oggi, ossia Fratelli d’Italia, “Il Molise che vogliamo” e Sinistra-Verdi.

Proprio l’approdo del presidente del Consiglio regionale uscente Salvatore Micone in Fdi è la novità delle ultime ore.

Dato per candidato nella lista dell’Udc, Micone ha scelto di percorrere un’altra strada irrompendo in una lista di per sé già molto competitiva. C’è stata la corsa alla candidatura sotto al simbolo che “tira di più”, al momento.

Per quanto riguarda altre ipotesi di candidatura, come quella dell’ex presidente del Cosib, Roberto Di Pardo, a poco fa non era ancora stata sciolta la riserva.