Retromarcia di Articolo 1 in Molise: «Col Pd possiamo ricucire lo strappo»

CAMPOBASSO. Centrosinistra ancora al lavoro, dopo lo "strappo" consumato poche ore fa, torna in auge una possibile intesa tra Pd e Articolo 1 Molise: «Uniti per cambiare il Molise - ha affermato il segretario regionale Francesco Totaro - prendiamo atto di un proficuo lavoro svolto nelle ultime ore all'interno del Partito Democratico molisano e del prezioso lavoro in tal senso svolto dal segretario regionale Facciolla. Registriamo, favorevolmente, un'apertura concreta a quelle che erano le nostre istanze. Possiamo ricucire lo strappo e rispondere uniti alla sfida delle prossime elezioni regionali»