Guglionesi insieme: «Passato il momento elettorale, ma i problemi restano»

GUGLIONESI. Il sindaco Tomei vara la sua Giunta e convoca il primo Consiglio comunale d'insediamento, la lista di opposizione

Le elezioni si possono vincere o perdere. Noi, la lista Guglionesi Insieme, le abbiamo perse. Il progetto che ci ha uniti e mossi ha, evidentemente, convinto solo una parte dell’elettorato (1354 voti) pertanto non si è trasformato immediatamente in una possibile azione di governo locale .

In questa circostanza segnaliamo, in attesa di ulteriori conferme che ci pervengono dagli stessi elettori, l'imbarbarimento nella parte finale della campagna elettorale dei nostri competitori che al confronto politico, facendo leva sul bisogno delle persone, hanno scelto di adulare l'elettorato con promesse fantasiose di posti di lavoro, affidamenti di servizi, gadget elettorali.

La metà circa dei votanti ha scelto il nostro progetto, ovviamente quella metà che ha potuto scegliere liberamente. Ne prendiamo atto e indirizziamo un sincero ringraziamento a tutti coloro che ci hanno accordato la fiducia assicurando, nel contempo, dall’opposizione un impegno attento e continuativo sviluppando un’azione costruttiva nell’interesse della comunità intera facendoci guidare dal nostro programma.

Preme evidenziare, tuttavia, che passato il momento elettorale i problemi restano (spopolamento, denatalità, invecchiamento della popolazione, emigrazione giovanile, crisi delle piccole attività, impoverimento delle famiglie, abbandono e scarso controllo del territorio, ordine pubblico, servizi inefficienti, ecc.). Noi siamo partiti da essi ed abbiamo elaborato delle soluzioni, un’agenda che, nel tempo presente, ha una indubbia sua “oggettiva” validità.

La nostra comunità ha davanti a sé sfide difficili . Il nostro “paese” vive un periodo tra i più difficili della sua storia recente ed il nostro territorio per tornare ad essere “terra di crescita e sviluppo” ha bisogno di molte cose e l’agenda è impegnativa e ci sono molti dossier da affrontare.

Compito dell’amministrazione Tomei sarebbe quello di affrontarli e risolverli nei modi che riterrà più opportuni. Il nostro augurio ed auspicio: vederli affrontati e superati in maniera positiva. Da questo punto di vista, lo diciamo subito: non andremo ad ingrossare le fila del partito del “tanto peggio, tanto meglio” che è cosa molto diversa dal ruolo di stampella.

Nel nostro vocabolario politico la parola stampella è stata eliminata, da tempo. La riteniamo, senza giri di parole, un residuo di visioni astratte ed ideologiche rispetto alle quali preferiamo il confronto di merito per stabilire la cosa più giusta da fare oppure opporci a quelle sbagliate o ingiuste. Siamo dei miglioristi convinti, le nostre energie saranno sempre messe al servizio del miglioramento della nostra amata Guglionesi.

Questo con buona pace dei cerchiobottisti adusi a “pestar l’acqua dentro il mortaio”, con le loro pretenziose ricostruzioni “storiche” sulla politica locale, che di storico hanno poco. Il mestiere dello storico richiede capacità di ascolto della voce e delle gesta dei protagonisti, inseriti nel contesto. Le comode ricostruzioni basate per lo più su dietrologie moraleggianti, come la nottola di Minerva “che si alza al calar della sera ”, non aiutano la comprensione del presente e la sua problematicità, al massimo possono legittimare ruoli da mosche cocchiere che siedono sulla testa dei vincitori illudendosi di guidarli. In tal caso i vuoti di memoria tornano utili. Il rinnovamento (chiesto sempre e solo agli altri!) è cosa vitale e positiva, persino necessaria ma tale rinnovamento senza la base di una “nuova visione” dettata dalla consapevolezza può risolversi, come è accaduto, in semplice ricambio con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti . In fondo, ed uno storico o aspirante tale dovrebbe saperlo, l’origine dei tanti problemi che abbiamo, in gran parte, si sono originati nel recente passato. Sarebbe di grande interesse ricostruirlo con metodo storiografico adeguato.

Il nostro gruppo, e ne siamo fortemente convinti, ha ideato soluzioni che potrebbero tornare utili alla comunità. Noi ci mettiamo in attesa. Puntualmente ci faremo portavoce di quelle istanze che chiedono un Comune più solidale ed inclusivo, un Comune generatore di sviluppo e per questo più efficiente e moderno e che non utilizza il denaro versato dai cittadini per fare cose ‘inutili’ o a vantaggio di pochi (come qualche “imprenditore politico”). Pronti a dare sostegno alle azioni positive, se ci saranno!»