Area dell'ex Nautico, tra bivacchi e soste selvagge: intervista all'assessore Colaci

Ex istituto Nautico: intervista all'assessore all'Ambiente Rita Colaci

TERMOLI. Pochi giorni fa l'ennesimo grido d'allarme da parte di una cittadina, ci riferiamo alla situazione di degrado strisciante dell'area antistante l'ex istituto Nautico, che come sappiamo è chiuso da ormai quasi 15 anni.

Il piano di cessione del Comune, in essere da ormai dieci anni, non trova sbocchi, con bandi ancora deserti, permane il mancato decoro, in una zona di estrema "vulnerabilità" per l'immagine cittadina.

Abbiamo approfittato, ieri mattina, a margine della conferenza sulla Bandiera Blu, per chiederne conto all'assessore all'Ambiente Rita Colaci.

Subito dopo ci siamo recati in zona e dei "panettoni" che abbiamo sollecitato per frenare almeno i parcheggi selvaggi ne troviamo già due, ma sono stati spostati ad arte, da chi invece ritiene di "impossessarsi" degli spazi per sostare, con la propria auto. Il sistema va, dunque perfezionato.