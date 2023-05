Lotito coordinatore provinciale ad interim di Forza Italia a Isernia

ISERNIA, Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito al fine di una migliore e più efficiente organizzazione in vista delle prossime elezioni regionali, acquisisce ad interim il ruolo di coordinatore provinciale di Isernia, ringraziando il coordinatore uscente Raimondo Fabrizio per il lavoro svolto.