CAMPOBASSO. «Lo scudo crociato guarda avanti e rinnova la lista dei candidati. Lasciando agli altri il mercato degli aspiranti consiglieri, l'Udc ha voltato pagina, nessuno degli uscenti è stato candidato. La lista Unione di centro vede all'interno della sua compagine il simbolo di Ndc, Noi di Centro, partito che fa capo a Clemente Mastella e Italia Viva di Ettore Rosato. Ha aderito anche il movimento regionale Molise al Centro e Avanti. Tutti loro hanno indicato il proprio referente regionale. Venti candidati in corsa che rappresentano ognuno una professionalità, dal mondo accademico, con il direttore del Cnr e professore ordinario di agraria, capolista, quello dei sindaci, ma anche liberi professionisti».

«La nostra è una lista competitiva, altamente qualificata, fatta di uomini e donne liberi - commenta il segretario regionale di Pietro. "Abbiamo voluto dimostrare ai molisani - continua il segretario - che voltare pagina si può e soprattutto si deve per il bene di questa Terra. Lo hanno chiesto a gran voce i molisani e non potevamo non raccoglierne l'appello. Occorre guardare avanti, senza legami con il passato e grazie ad un governo di centrodestra amico, i risultati per risollevare il Molise saranno garantiti. Abbiamo accolto con enorme piacere la linea del candidato Presidente Roberti che ha voluto dare un segnale di rinnovamento e così anche la nostra lista può vantare di non avere imbarcato nomi già in uso nella politica regionale e soprattutto abbiamo preferito lasciare agli altri il solito giochetto di sfilare agli altri i candidati all'ultimo momento, in un circolo ormai vizioso. Possiamo affermare con orgoglio che i nostri candidati sono volti nuovi nel panorama regionale, una garanzia e concretezza per chi come noi vuole voltare pagina».