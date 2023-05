Roberti: «In campagna elettorale presenti leader nazionali di partito ed esponenti di Governo»

TERMOLI. Il candidato Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, durante la mattinata di oggi, sabato 27 maggio 2023, si è recato in Corte d'Appello, a Campobasso, per gli adempimenti per la presentazione delle liste, insieme ai coordinatori e rappresentanti dei partiti e movimenti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UdC, Popolari per l’Italia, Il Molise che Vogliamo e Roberti Presidente.

“Sono soddisfatto del lavoro portato avanti da tutte le anime del centrodestra – ha affermato Francesco Roberti al termine della lunga mattinata – ringrazio i Coordinatori regionali delle liste e dei movimenti, che nelle ultime settimane hanno contribuito a comporre la nostra squadra”.

“Le liste del centrodestra sono rappresentative della politica e della società civile – ha proseguito Roberti – è stato un lavoro di squadra, ma anche contraddistinto dal confronto dialettico tra i rappresentanti dei partiti e movimenti. Ci sono stati grande sintonia ed entusiasmo”.

“Durante la campagna elettorale saranno diversi gli esponenti di Governo e dei partiti nazionali che arriveranno in Molise a supporto della nostra proposta e del programma condiviso dalla coalizione di centrodestra", le parole di Roberti

In corsa ci sarà anche la lista ‘Roberti Presidente Noi Moderati’, “che eleggerà nel consesso legislativo di Palazzo D’Aimmo, sicuramente, esponenti dalla grande esperienza amministrativa, professionale e sociale, ma volti nuovi della politica regionale”.