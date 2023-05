Primi verdetti in Corte d'Appello: fuori Dc e Forza nuova, ammessi Izzo, Gravina e Roberti

TERMOLI. Primi verdetti in Corte d'Appello sull'ammissione delle liste alle elezioni regionali del 25 e 26 giugno nel Molise. Dei cinque candidati presidenti proposti, già due sono stati esclusi, si tratta di Forza Nuova, che candidava Nicola Ninni, la cui lista era composta da un numero di candidati inferiore a quelli previsti dalla legge, e la Democrazia Cristiana, con la proposta dell'ex Ministra Elisabetta Trenta, giunta in ritardo rispetto ai termini previsti, ossia mezzogiorno.

Ammesso invece "Io non voto... i soliti noti", che candidano Emilio Izzo come Governatore. In ordine di presentazione, vagliata anche la documentazione del centrodestra, con Francesco Roberti ammesso. Infine, disco verde anche per Roberto Gravina.