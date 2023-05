«Gravi ritardi nei pagamenti ai dipendenti dalla cooperativa Css»

TERMOLI. "Una situazione incresciosa, quella dei ritardi del pagamento degli stipendi ai dipendenti della Cooperativa Css che espleta il servizio territoriale preso in appalto con Asrem che, sta creando grandissimi problemi ad intere famiglie". È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo.

Infermieri, fisioterapisti e Oss che ad oggi non hanno ricevuto il pagamento dello stipendio del mese di aprile e, quello del mese di marzo invece erogato col contagocce in due rate. Il servizio di assistenza domiciliare, ha continuato Romagnuolo, viene comunque garantito pur se con grandi sacrifici da parte degli operatori, nonostante sono tutti costretti ad anticipare le spese dei mezzi propri che utilizzano per erogare il servizio.

Ovviamente, ha ancora detto Romagnuolo, pare che parte delle responsabilità siano da attribuire anche all'Asrem che, come sempre, non è puntuale a versare quanto dovuto alla Cooperativa. Questo naturalmente, ha concluso Romagnuolo, non può assolvere la Cooperativa Css che ha l'obbligo e il dovere di pagare gli stipendi ai suoi dipendenti di Campobasso, Isernia, Termoli e paesi limitrofi.