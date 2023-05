Forza Nuova: «Fuori dalla corsa elettorale per uno stupido errore materiale»

CAMPOBASSO. «La nostra lista alle elezioni regionali del Molise fatta fuori per un mero errore nella documentazione, la commissione elettorale centrale ha giudicato non ammissibile la lista perché erano stati trascritti 14 nomi invece di 15, la documentazione presentata era completa ma per un mero errore materiale ora siamo fuori dalla competizione elettorale».

E' quanto riferisce il coordinamento regionale di Forza Nuova in Molise, rammaricato da quanto è successo, è pronto a continuare la sua lotta politica nella regione, il coordinatore Nicola Ninni commenta così l’accaduto “siamo riusciti in poco tempo a costituire una lista con nomi di prim’ordine, sicuramente siamo dispiaciuti per quanto accaduto ma questo non ci fermerà, Forza Nuova in Molise c'è e ci stiamo già preparando per i prossimi eventi, la nostra rettitudine morale ci porta a dire che non appoggeremo nessuno dei candidati perché non rivediamo in loro nessuna alternativa valida”.