«Portiamo nei nostri cuori le vostre 580 firme», l'arringa di Emilio Izzo

TERMOLI. «Io non voto... i soliti noti», è questo il movimento politico di salute pubblica (così viene definito) dal candidato Governatore Emilio Izzo. Ieri sera, a fatiche concluse, un brindisi coi promotori di questa avventura che punta alle elezioni regionali del 25 e 26 giugno in Molise.

«Portiamo nei nostri cuori le vostre 580 (!) firme che ci hanno permesso di sgominare ogni avversità posta in campo dai soliti noti! E non solo! In tribunale per primi e per primi ci hanno controllato ogni poro della pelle, ogni virgola fino a quando si sono dovuti anche complimentare per l'ottimo lavoro. Grazie a Nicola e Tiziano i quali, coadiuvati dagli ottimi Rita, Luigi e Cosmo, hanno dato fondo alle loro eccellenti qualità tecniche e politiche. Una straordinaria storia che è solo all'inizio, adesso insieme, tutti, possiamo scrivere una delle pagine più esaltanti sotto il profilo politico e sociale», il post social di Izzo, che poi, se possibile, rincara la dose: «A margine della consegna della lista in tribunale per la corsa alle prossime regionali, ci siamo presentati agli elettori con un numero di candidati pari a 17 invece che 20, quanti consentiti per legge. Per non lasciare dubbi sulle nostre capacità di competere alla pari con gli altri, domani alle ore 10.30 davanti al tribunale di Campobasso, terremo una conferenza stampa per informare l'opinione pubblica sui gravi fatti che hanno portato la lista ad avere un numero inferiore di candidati nonostante ci fossero i nomi per avere una lista piena e il luogo prescelto per la conferenza non è affatto casuale!»