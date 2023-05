Debutta in aula la nuova amministrazione, Tomei giura da sindaco

GUGLIONESI. «Questa prima assise sarà l’occasione per esplicitare il ruolo del Consiglio comunale, le funzioni e le prerogative di tutti i consiglieri. La nostra intenzione sarà quella di rispettare questo basilare principio e coinvolgere tutto il Consiglio comunale per le competenze che ha, in questi prossimi 5 anni. Coinvolgere significa chiedere partecipazione a tutti i consiglieri coinvolti, anche e soprattutto alla minoranza. Mi auguro sia un'opposizione collaborativa».

Sono queste le parole del sindaco Tomei alla vigilia del primo Consiglio comunale che si terrà martedì 30 maggio, alle ore 16. In merito al ruolo del presidente del Consiglio c’è massima riservatezza.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

Insediamento del Consiglio comunale - convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023: esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di sindaco e di consigliere comunale; insediamento del Consiglio comunale - giuramento del sindaco; presa d'atto della nomina della Giunta comunale; costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo; elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale; indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei̇ rappresentanti comunali presso enti - aziende ed istituzioni.; nomina commissione elettorale; nomina rappresentanti in seno al Consiglio dell'unione dei comuni del basso Biferno; nomina componenti commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d’assise d’appello.