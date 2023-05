L'emozione sul volto del sindaco, il giuramento di Tomei

GUGLIONESI. «Prima di pronunciare la formula del giuramento come Sindaco dinnanzi a questo Consiglio dove siedono coloro che gli elettori hanno scelto come propri rappresentanti, lasciatemi dire che per me è un momento di commozione e di orgoglio ricoprire questo importante ruolo». Inizia così il saluto del neo sindaco di Guglionesi, Antonio Tomei, nella prima seduta del Consiglio comunale, nel pomeriggio di martedì 30 maggio.

Presente tutta la nuova amministrazione comunale e un folto pubblico che ha assistito al giuramento e agli incarichi e le deleghe di tutti i consiglieri.

«Sono naturalmente soddisfatto di trovarmi a reggere la responsabilità di amministrare il nostro Comune, insieme agli assessori ed i consiglieri nei quali ripongo la mia piena fiducia e che ringrazio per aver accettato questo importante e gravoso impegno civico- ha proseguito il primo cittadino- Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno e ci hanno sostenuto con il loro appoggio. Un ringraziamento che rivolgo anche a chi mi ha personalmente sopportato in questa stimolante ed impegnativa avventura. Riguardo al lavoro che questa assemblea dovrà svolgere nei prossimi cinque anni, assicuro sin d’ora, insieme alla mia Giunta ed alla maggioranza, la massima disponibilità al dialogo, pronto ad ascoltare e a discutere con pacatezza e trasparenza le proposte che la minoranza avanzerà. Il mio impegno sarà quello di dare vita ad un rapporto di collaborazione con tutto il Consiglio, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative di quest’aula, nella chiarezza e nella distinzione dei ruoli. Il Consiglio Comunale dovrà essere la sede privilegiata del confronto sereno tra maggioranza e minoranza sui problemi del nostro Comune e sulle cose da fare, augurandomi che vengano assunte posizioni che non siano influenzate da sterili e pregiudiziali contrapposizioni, ma ispirate al perseguimento del bene comune. Il mio augurio è che il lavoro di questo Consiglio sia produttivo, utile e pieno di risultati per Guglionesi».

Dopo questo saluto, Tomei indossando per la prima volta la fascia tricolore, ha giurato da sindaco “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”, in tono commosso e sotto gli applausi dei presenti all’assise pubblica. Si e, poi, proceduto a elencare le cariche per gli assessori e i consiglieri.

Giuseppe Totaro, il più votato della lista “Guglionesi nel cuore” è il nuovo vice sindaco ha ricevuto le deleghe ai lavori pubblici e infrastrutture, manutenzione territorio e immobili, programmazione opere pubbliche, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, digitalizzazione, miglioramento erogazione servizi al cittadino, attuazione del programma, semplificazione amministrativa, sviluppo di nuovi servizi, fondi Europei. L’assessore Marco Basler la delega allo sport, cultura, valorizzazione patrimonio artistico, storico e culturale, manifestazioni, grandi eventi, biblioteche, turismo, turismo 4.0, traffico e parcheggi, fiere e congressi, Protezione civile. L’assessore Elisa Carmela D’Astolto la delega alle politiche sociosanitarie, servizi per l’infanzia, asilo nido, trasporto scolastico, mensa, Sprar, risorse umane e politiche del personale, trasparenza, legalità e anticorruzione. L’assessore Luciana Di Narzo la delega all’agricoltura e ambiente, verde pubblico e parchi, politiche energetiche, arredo e decoro urbano, politiche per gli animali domestici, educazione ambientale, attività produttive, mercati.

Il Sindaco ha riservato a sé stesso le deleghe in tema di: bilancio e affari finanziari, programmazione economica, economato, tributi, urbanistica, edilizia privata, toponomastica, politiche abitative, demanio e patrimonio, Polizia locale e sicurezza urbana.

Alla Consigliera comunale Teresa Arielli la delega del contrasto alla povertà e alle discriminazioni, accoglienza e integrazione, lotta alla violenza sulle donne e sui minori, terza età, politiche per la disabilità, rapporti con il volontariato e con le associazioni locali. Al Consigliere comunale Gabriele Lamanda la delega all’istruzione, rapporti con gli enti ed associazioni sportive, impianti sportivi, educazione alla cultura sportiva. Al Consigliere Nicola Carlo Bucci la delega alle infrastrutture agricole, politiche cimiteriali, sistema idrico integrato e rapporti con l’Egam, pubblica illuminazione.

Dopo aver approvato le deleghe e gli incarichi, si è passati alla votazione, a scrutinio segreto, della nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio. Per il presidente il consigliere più votato è stato Teresa Arielli, per il suo vice, invece, Carmela Giovanna D’Aniello della minoranza.

Per la costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo, Tomei è il capogruppo della maggioranza nel nome di Guglionesi nel cuore, insieme a tutta la sua maggioranza, mentre Gianfranco Del Peschio lo è per il suo gruppo “Guglionesi insieme” insieme Per la designazione e la revoca dei̇ rappresentanti comunali presso gli enti, le aziende e le istituzioni, all’unanimità sono risultati tutti favorevoli.

Per la proposta della nomina commissione elettorale, a cui il sindaco non ha preso parte, dopo aver votato a scrutinio segreto, la commissione è così composta, Domenico Talia con 4 voti, Gabriele Lamanda con 3 voti per la maggioranza e Gianni Ciccarone con 4 voti per la minoranza. I supplenti, invece, sono Gianfranco Del Peschio, Marco Basler ed Elisa D’Astolto.

I rappresentanti in seno al Consiglio dell'unione dei comuni del basso Biferno sono Giuseppe Totaro con 8 voti e Carmela Giovanna D’Aniello con 4.

I componenti commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d’assise d’appello, infine, sono Gianni Ciccarone e Nicola Carlo Bucci.

Maggioranza e minoranza, insieme al sindaco, a fine Consiglio, hanno sugellato questo inizio mandato, con una foto tutti insieme, augurandosi un buon lavoro.

Galleria fotografica