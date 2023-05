Salvini: "C'è un progetto di riapertura del viadotto Sente, probabilmente nell'estate del 2024"

ABRUZZO-MOLISE. Matteo Salvini nella prima tappa del suo tour elettorale per le regionali in Molise si è recato nei pressi del Viadotto Sente, chiuso dal 2018 per danni dopo il sisma di quell'anno.

E ha subito spiegato che è "arrivato il progetto che impegna a riunire Molise e Abruzzo nel più breve tempo possibile.

Ogni euro investito a cavallo tra Molise e Abruzzo vale doppio, contate su di me e sul ministero".

Il ministro ha poi continuato dicendo che "Sto ottenendo un master sui ponti che connettono. Cominciavano i lavori quando nascevo io, a 50 anni dall'inizio. Conto che la presenza di oggi sia punto di ripartenza. Quando mi sono insediato ho trovato 100 opere commissariate".

"A Latina ho presentato nuovo codice appalti - ha proseguito - Svuotare province di competenze è stato errore, spero che possano tornare elette dai cittadini". Sul Sente "l'Anas ha fatto lavoro enorme, qua come sulla A 25. Sono partito da Latina e ci ho messo 2 ore e mezzo, coil treno so quanto ci vuole, non si possono mettere 3 ore per arrivare a Roma. Per ciò che riguarda i lavori sul Sente, il budget sarà messo a disposizione per la prima fase. L'ipotetica apertura può essere prevista per l'estate 2024".

"Siamo venuti a piedi perché impieghiamo circa 10 minuti, in auto ce ne vogliono circa 40".

Un gruppo di persone residenti a Castiglion Messer Marino hanno attraversato il viadotto Sente a piedi per incontrare il Ministro Matteo Salvini, atteso per sopralluogo e le successive dichiarazioni per la riapertura. Il viadotto è chiuso dal 2018. Dal paese è circa un chilometro, in auto bisogna fare un lungo giro alternativo. (FONTE ANSA).