Forza Nuova Molise: «Minacciata per non farla candidare, atto misogino e pericoloso»

CAMPOBASSO. «Minacciata per farle rinunciare alla candidatura, atto misogino e pericoloso».

È quanto afferma Forza Nuova Molise.

«Apprendiamo dai mezzi d'informazione che una donna ha dovuto rinunciare alla candidatura in consiglio regionale perché "minacciata" dai familiari.

Della protagonista non abbiamo alcun dato, mossa atta a preservare sia la sua incolumità che la sua privacy, ma a denunciare il fatto è stato il candidato Emilio Izzo, che, da quanto riporta la stampa locale, si è visto costretto ad eliminare dalla lista 2 candidati di sesso maschile per rispettare le quote di genere imposte dalla legge elettorale.

Noi di Forza Nuova Molise restiamo di stucco davanti ad una notizia del genere, che, se confermata, avrebbe il sapore di una mentalità misogina e pericolosa. Questa situazione dovrebbe essere oggetto di un'attenzione maggiore su di una mentalità antiquata che ancora oggi è presente jn alcune zone del nostro territorio. Alla nostra concittadina va la nostra solidarietà, a chi si è macchiato di tale condotta invece il nostro disprezzo. La libertà è sacra, ed anche la scelta "politica" di candidarsi va rispettata al di là delle proprie convenzioni ed ideologie».