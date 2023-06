Al via anche la nuova amministrazione Puchetti: Perna vice sindaco, Rainone a capo del Consiglio

LARINO. Insediata anche l’amministrazione Puchetti a Larino. Ieri sera a Palazzo Ducale partito ufficialmente il secondo quinquennio di Si@mo Larino.

In assise civica, gestita nelle fasi iniziali da Claudio Perna, primo eletto in maggioranza, il primo cittadino ha prestato giuramento, indossando la fascia tricolore.

Subito dopo la fase elettiva, con Franco Rainone eletto presidente del Consiglio, con Salvatore Faiella come vice, in quota di minoranza. Lo stesso Rainone ha fatto osservare un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna, per poi affermare: “Vorrei un consiglio che collabora per il bene della nostra comunità. Penso che dobbiamo darci da fare, tutti insieme per dare lustro a Larino”.

Altro passaggio dirimente la comunicazione della nuova Giunta, che rispecchia i valori espressi nelle urne: Claudio Perna, nuovo vice sindaco a cui ha affidato anche le deleghe al bilancio, ai lavori pubblici e allo sport e tempo libero, Angela Vitiello a cui sono state affidate le deleghe alle attività produttive, urbanistica, ambiente e trasporti; Giulio Pontico a cui sono state affidate quelle in tema di servizi civili e cimiteriali e la protezione civile; Iolanda Giusti a cui Puchetti ha assegnato le deleghe riguardanti il turismo, la cultura, l’istruzione e le pari opportunità.

Eletta anche la commissione elettorale: componenti effettivi per la maggioranza sono stati votati Graziella Vizzarri ed Eleonora Moro mentre per la minoranza Vito Di Maria. Componenti supplenti Franco Rainone e Antonio vesce per la maggioranza, mentre Michele Palmieri per la minoranza. A rappresentare l’amministrazione comunale, oltre al sindaco componente di diritto, all’Unione dei Comuni ‘Basso Biferno’ ci saranno Antonio Vesce per la maggioranza e Salvatore Faiella per la minoranza.

L’ordine del giorno era stato integrato anche su altri argomenti, nuovo regolamento Tari e nuovo piano tariffario comunale, approvati solo dalla maggioranza.

