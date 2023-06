Piano di sviluppo territoriale in sinergia col Pnrr, incontro Toma-Fitto

CAMPOBASSO. Riunione, questa mattina e nel tardo pomeriggio a Roma, tra i presidenti di Regione, presente il presidente Donato Toma, e il ministro Raffaele Fitto, tema le politiche di coesione 2014-2020 in preparazione del 2021.2027. Tutte le Regioni saranno affiancate da un gruppo di lavoro formato dal Ministero.

L'incontro è stato indetto al fine di porre le prime basi per l'attuazione di un Piano per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo territoriale a valere su tutte le risorse della politica di coesione europea e nazionale, da realizzare in sinergia con il Pnrr.

E' in corso la Cabina di regia convocata per la discussione e le informative con riferimento al Piano di Sviluppo e Coesione delle Regioni.