Berlusconi, Lotito (Fi): «In tutto il Molise da stasera manifesti per dirgli grazie»

CAMPOBASSO. “Il Molise è sempre stato nel cuore del Presidente Berlusconi. Sin da quando, dopo il tragico terremoto di San Giuliano di Puglia nel 2002, rimase profondamente colpito dalla forza e dal coraggio dei molisani, dimostrando la sua vicinanza al territorio con fatti concreti. Fu qui che scelse di candidarsi per due volte e entrambe venne eletto.

Un legame solido con una terra che ha amato”. Così in una nota il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito. “Solo alcuni giorni prima della sua scomparsa, Berlusconi mi ha chiesto come stesse procedendo la campagna elettorale.

Alla luce di tutto questo, facendoci interpreti dei sentimenti di gratitudine dei tanti molisani che non hanno dimenticato la sua vicinanza alla Regione, su iniziativa del coordinamento regionale di Forza Italia da questa sera in tutto il Molise saranno affissi dei manifesti in ricordo del Presidente Berlusconi”, conclude.