«Troppe cose ferme al palo», Romano rimette le deleghe al sindaco di Campomarino

CAMPOMARINO. Che succede nella maggioranza a Campomarino? Ancora una situazione di dissenso al suo interno. Ricordiamo come ormai da tempo un consigliere è passato all’opposizione (parliamo di Giuseppe Di Carlo), ma ora a rassegnare le dimissioni dalle deleghe assegnategli a suo tempo, sempre come consigliere, è Luigi Romano, che ha messo nero su bianco le ragioni della sua decisione. Le deleghe gli erano state affidate con decreto del sindaco Piero Donato Silvestri, il 13 gennaio 2022.

«Tale decisione scaturisce da una serie di eventi accaduti nell'arco dei 4 anni amministrativi, con grande rammarico, evidenzio alcuni dei problemi che mi hanno portato a tale decisione.

Non è mai stata fatta una programmazione, forse per nostre negligenze-Incapacità? Semplici deleghe fiduciarie non hanno sortito effetti negli uffici e tra i dirigenti. 3) Tante iniziative fatte in camera stagna senza condivisioni e a volte all'oscuro dei consiglieri fanno mancare l'input politico-amministrativo e portano a lavori frammentari e isolati che non perseguono una logica programmatica. Piano delle alienazioni, sono anni che evidenzio questa problematica utile per cittadini e comune. Ma tutto resta nel dimenticatoio, chissà perché? Marciapiedi in corso Skanderbeg: un serio problema per carrozzine che traballando traumatizzano i bambini, disagi a disabili, donne ed anziani. Mercato coperto: abbattimento per la realizzazione di un parcheggio utilissimo per la vicinanza al centro del paese, progettato e fermo con le quattro frecce, perché?

Illuminazione: tutti siamo concordi nell'ampliamento dei pali dell'illuminazione sul territorio e in aree ancora completamente mancanti (riunioni e discussioni finite nel nulla). Progetto “Adotta una aiuola”: che fine ha fatto? Manutenzione straordinaria del lungomare che presenta gravi criticità. Manutenzione delle strade: da quasi due mesi é pronto un progetto dall'ufficio tecnico per asfaltare una buona parte della strada che dal cimitero scende giù al cavalcavia, reputo urgentissimo l'intervento per l'incolumità di mezzi e persone che giornalmente percorrono quel tratto di strada, ma si preferisce spendere molto più denaro pubblico per altre idee, tra l'altro non condivise da molti di questa maggioranza. Potrei continuare ad evidenziare problematiche irrisolte-abbandonate, ma per il momento mi fermo qui, ci saranno altri tempi ed occasioni di discutere su tante altre cose».

Le dimissioni, datate 12 giugno, sono state protocollate il giorno successivo.