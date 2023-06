«Possibile incrocio Schlein-Conte in Molise», si accendono i riflettori sulle regionali

TERMOLI. Sarà che mancano solo pochi giorni alle elezioni regionali, ma ci si sta accorgendo anche a livello nazionale che in Molise si vota. Fatto strano? Diciamo che la "sordina" con cui è stata vissuta la campagna elettorale dai media delle emittenti generaliste di Rai, Mediaset e la 7, in queste settimane, lo era parecchio. Si è discusso più dell'esito delle amministrative di Vicenza che del Molise, ma è lo scotto che si deve pagare per la proporzione demografica che viviamo rispetto al resto del Paese.

La presenza dei leader nazionali che in questi giorni si dedicano alla nostra regione ha acceso i riflettori sulle elezioni del 25 e 26 giugno. Stamani, proprio in apertura di trasmissione, Andrea Pancani a Coffee Break, proprio alla '7', ha parlato di incroci possibili di Elly Schlein e Giuseppe Conte, la prima attesa a Termoli dove è stato ieri il leader del M5S, ma forse si potrebbe avere una "doppietta" in quel di Campobasso, a supporto della candidatura di Roberto Gravina. Meglio tardi che mai, evidentemente. Il Molise esiste, a fatica, ma esiste.

Come avvenne nel 2018, peraltro, non ci aspettiamo "maratone" che seguano l'esito dello scrutinio post voto, anche se la casella Molise, nell'Italia delle bandierine, è uno vale uno, nel computo delle regioni.