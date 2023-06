Il centrosinistra riparte dal Molise: arriva la "foto" con Conte, Schlein e Fratoianni

TERMOLI. Galeotto fu il Molise (in parte), ancora una volta. Se molto tempo fa, precisamente 12, (correva l'anno 2011), fu il molisano Antonio Di Pietro l'artefice della famosa foto di Vasto, che ritraeva l'ex pm simbolo di Mani Pulite con Pierluigi Bersani e Nichi Vendola; stavolta senza enclave territoriali abruzzesi, che ospitavano le kermesse dell'Italia dei Valori, è il capoluogo, Campobasso, a esprimere una immagine dall'alto significativo politico, se anche prospettivo lo vedremo solo vivendo: Giuseppe Conte, Elly Schlein e Nicola Fratoianni.

Certo, nel Molise tutti nella stessa coalizione a traino Gravina, per sconfiggere il centrodestra, ma che possa nascere da qui un nuovo laboratorio progressista è una ipotesi, dopo aver sposato sul campo l'esigenza di provare a sbarrare la strada allo schieramento che candida Francesco Roberti.

Stamani, parlavamo di incroci, beh, qui l'incrocio c'è stato sul serio, addirittura un crocevia a tre, perché ai due leader di M5S e Pd si è aggiunto un pezzo forte della Sinistra italiana, peraltro con origini proprio locali. Ricordiamo come la Schlein è attesa per le 20 a Termoli, in piazza Monumento, mentre alle 21, in piazza Duomo, c'è proprio Nicola Fratoianni.