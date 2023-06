Il Molise in copertina dopo il voto, Roberto Fico: «Sconfitta netta, ripartiamo dai nostri temi»

TERMOLI. “L’aria che tira estate” è il luogo adatto, per un gioco di parole, dove discutere dell’esito delle elezioni regionali in Molise, che ha sancito l’ennesimo trionfo del centrodestra, con la vittoria di Francesco Roberti a discapito di Roberto Gravina ed Emilio Izzo.

Il conduttore Francesco Magnani ha introdotto il dibattito attraverso i contributi dei giornalisti Federico Geremicca e Mario Giordano.

Per Geremicca: «Siamo a un prosieguo del prima 25 settembre, quando ci fu la spaccatura nella maggioranza del Governo Draghi, ma guardiamo al mondo, sarà una lunga fase a vantaggio del centrodestra. Poi, se non ci credi tu - si riferisce a Conte e Schlein - non ci credono gli elettori». Infine, commenta negativamente la "botta" subita dal M5S, sottolineando come la premier Meloni è attenta all'Europa.

Per Giordano: «Se l'opposizione prende la limonata ma senza comizi insieme e progetti chiari è normale che finisca così. Occorre smettere di offrire letture debole sui diritti per coprire le divisioni interne. Il risultato è sì clamoroso, non si possono nemmeno nascondere le frizioni in maggioranza al Governo».

Seconda parte sul Molise e interviene Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati del M5S, che ricordiamo è stato anche in campagna elettorale.

«E' una sconfitta netta, non abbiamo difficoltà ad ammetterlo, ma ci fa avere ancora più voglia di ripartire, sui nostri temi, faremo la nostra opposizione». A Magnani che ribadiva come il campo progressista di Conte abbia fallito l'assalto al primo Governatore grillino, Fico replica che: «In Molise sono i territori che hanno deciso di andare insieme, facendo un lavoro egregio, al di là della sconfitta, non dobbiamo deprimerci, ma dobbiamo essere convinti di quello che dobbiamo fare, non si vince in un giorno ma sarà una lunga maratona. L’alleanza strutturale col Pd non è vincente, noi dobbiamo comprendere cosa avverrà per gestirlo e non farlo subire». Quindi Fico richiama i temi nazionali, Pnrr, salario minimo, riarmo. «Alle politiche siamo andati separati. L’opposizione si fa giorno per giorno con le lotte in Parlamento».

Poi arriva il tweet di Calenda: «Limonata acida per Schlein e Conte… non prendetevela col vento».