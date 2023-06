La mappa del futuro Consiglio regionale: al centrodestra 13 seggi, sette all'opposizione

TERMOLI. Riconteggio dalle tabelle di scrutinio e dai verbali dei 393 seggi, di cui due ancora da inserire nel sistema, quelle "incagliate" nel capoluogo, calcolo dei quozienti e dell'eventuale premio di maggioranza per il centrodestra, che porterebbe a 13 il gruppone di eletti nel centrodestra e a 7 quelli a disposizione della minoranza.

Al momento, pare che così potrà andare e partiamo dalla minoranza, che vede in Consiglio solo 3 liste, con Gravina candidato presidente assieme a Pd (Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore), Movimento 5 Stelle (Andrea Greco e Angelo Primiani), oltre a Massimo Romano (Costruire democrazia).

In maggioranza, fatto salvo il posto di Roberti, il 21esimo, gli altri 13 sarebbero così distribuiti: Fratelli d'Italia con Salvatore Micone, Quintino Pallante, Armandino D'Egidio e Michele Iorio; Forza Italia: Nicola Cavaliere, Andrea Di Lucente e Roberto Di Baggio, poi il tandem Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti per "Il Molise che vogliamo". Restano tre liste con un solo consigliere, visto che l'Udc resta fuori, non avendo ottenuto il quorum del 5%; Fabio Cofelice nella lista Noi Moderati, Vincenzo Niro ai Popolari per l'Italia e Guido Massimo Sabusco nella Lega. Il tredicesimo seggio sarebbe in ballo con Fratelli d'Italia, Aida Romagnuolo, e Roberto Di Pardo (Noi moderati). Il vice sindaco di Termoli, Enzo Ferrazzano, nonostante il risultato da quasi 2mila preferenze, rimarrebbe fuori per decimali di resto, che non fanno scattare il secondo seggio ai Popolari.