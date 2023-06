Sigismondi lancia la volata sul 2024: «Congratulazioni a Roberti, pronti a vincere in Abruzzo»

ABRUZZO-MOLISE. "Congratulazioni al neo presidente della Regione, Francesco Roberti, e a tutto il centrodestra molisano per l’importante vittoria conseguita. Una vittoria di peso che premia Fratelli d'Italia e il centrodestra e boccia in maniera inequivocabile il Pd della Schlein e il M5S di Conte, sempre più impegnati in una competizione di posizionamento a sinistra.

Dal risultato del vicino Molise emergono dati significativi che confermano il grande legame tra l’elettorato e il centrodestra, frutto anche dell'incisiva azione del governo Meloni. Importantissima affermazione per Fd'I che aumenta di oltre 14 punti percentuali i propri consensi rispetto alla scorsa competizione elettorale, confermandosi primo partito e guida del centrodestra.

Credibilità e concretezza della coalizione saranno la base per la riconferma anche in Abruzzo del presidente Marco Marsilio e del centrodestra che, in questi anni, ha saputo cogliere risultati rilevanti in grado di rilanciare la nostra regione. I positivi dati economici che riguardano l'Abruzzo, l’approvazione della rete ospedaliera, lo sblocco dell’edilizia sanitaria e l’impulso sulle infrastrutture certificato anche dalle notizie sulla pubblicazione dei bandi di gara per il potenziamento della tratta ferroviaria Pescara-Roma, sono solo alcuni degli obiettivi finora raggiunti che certificano il buon governo del centrodestra. Dare continuità al lavoro svolto in questi quattro anni è, dunque, una grande priorità per il nostro territorio e l’impegno sarà massimo per proseguire la fase di rilancio, iniziata nel 2019 con la vittoria di Marsilio. Fu una vittoria contro il centrosinistra che, ancora oggi, si conferma priva di idee e di valide proposte per l'Abruzzo, e alle prese con la l'affannosa ricerca di un candidato presidente e la costituzione di una improvvisata e non credibile coalizione".

È quanto dichiara, il senatore e segretario abruzzese di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi.