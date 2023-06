«Una grande vittoria del centrodestra, frutto del lavoro di squadra e di una candidatura giusta»

ROMA. "Una grande vittoria del centrodestra, frutto del lavoro di squadra e della scelta di un candidato Presidente che, insieme ai partiti e alle liste civiche, ha portato avanti una proposta che è piaciuta agli elettori molisani", il commento dell'onorevole Elisabetta Lancellotta.

"Fratelli d'Italia, così come era accaduto alle Politiche del 2022, si conferma guida del centrodestra e diventa il primo partito in assoluto in Molise - ha proseguito la deputata molisana di Fratelli d'Italia - Gli oltre 26mila e 500 voti (quasi il 19%), confermano la fiducia degli elettori nel nostro partito e nell'azione di Governo, guidato dal Presidente Giorgia Meloni. Un grande risultato ottenuto col lavoro di squadra sull'intero territorio, grazie alla passione di tutti i candidati. Ognuno ha apportato al partito le proprie professionalità e passione, permettendo a Fratelli d'Italia di raggiungere questo risultato importantissimo, del quale non possiamo che esserne orgogliosi".

"Siamo tutti parte di una squadra e questo positivo riscontro elettorale è il punto di partenza di un lavoro capillare sul territorio, che già con la delegazione parlamentare molisana di Fratelli d'Italia stiamo portando avanti dallo scorso mese di ottobre", le parole dell'Onorevole Lancellotta.

"Rinnovo i complimenti e formulo gli auguri e in bocca lupo al Presidente Francesco Roberti e ai Consiglieri regionali eletti che, insieme al centrodestra al Governo, avranno l'obiettivo di lavorare per il bene del Molise e dei molisani", ha concluso Lancellotta.