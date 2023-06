Candidati termolesi fuori dal Consiglio regionale, Nick Di Michele: «Il nostro territorio ha perso»

TERMOLI. Affida al verbo social il rammarico di una mancata rappresentanza termolese a Palazzo D’Aimmo il consigliere comunale e portavoce pentastellato Nick Di Michele, candidato con poca fortuna alle ultime elezioni regionali. Ha raccolto sin qui 720 voti, di cui 337 a Termoli ed è il primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle. Non ha sfondato laddove ci si aspettava lo facesse, a Termoli, lo diciamo sinceramente. Ma il suo risultato è specchio di una conflittualità locale trasversale, che appunto non ha visto eletti della città adriatica, se non il presidente Francesco Roberti. Ma sul terreno di preferenze, voti di lista e quozienti, la bandiera giallorossa è stata ammainata.

«’Vutam nu termles’: su 20 consiglieri regionali non c'è un termolese, né acquisito e neppure di famiglia. Il vero problema è questo 32.000 abitanti nessun rappresentante. Qualcuno dirà ma Roberti è di Termoli e meno male. Ma secondo voi, chi porterà le istanze del territorio? Quelli di Isernia? di Riccia, di Petacciato, di Campobasso, di Agnone, di Vinchiaturo, di Riccia o di Baranello? Abbiamo già visto con l'ospedale. Ecco dico ai cittadini, non cantiamo vittoria perché ancora una volta il basso Molise ha perso e tanto. Ricordate che il Consiglio regionale decide eccome se decide e una rondine non può fare primavera, Roberti sarà messo in mezzo a tanti volponi e non sempre potrà alzare la voce. Complimenti a tutti». Poi un’analisi più personale: «Non sempre si ottiene ciò che si vuole, questa competizione elettorale ha fatto capire a tanti cittadini molisani che nel segno della continuità si può cambiare. Un Molise che merita tanto e che dovrà necessariamente fare i conti con il passato e il futuro. Primo dei non eletti, fiero di essere stato a disposizione della comunità che da oggi avrà un nuovo presidente che dovrà tener fede ai suoi impegni. Non chiudere l'ospedale di Termoli, creare opportunità per le nuove generazioni e per i disoccupati, rendere efficiente la macchina amministrativa e soprattutto non buttare alle ortiche la storia di questa Regione.

Io voglio ringraziare tutti ma proprio tutti coloro i quali hanno riposto fiducia in me, i cittadini di Ururi e di Termoli in particolare, ma di tutte le altre comunità. E poi voglio ringraziare la mia famiglia e Anna e Leo che mi hanno supportato e sopportato. Arriva un momento però di lasciare spazio a chi ha più forza e vuole (anche con l'aiuto mio se richiesto) cambiare le sorti della propria terra e del vivere della propria comunità. Buon viaggio a tutti verso un Molise nuovo».