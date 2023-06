Noi moderati, c'è soddisfazione per il consenso avuto in Molise

MOLISE. L’on. Marco Forzese, membro del direttivo nazionale e coordinatore provinciale a Catania di “Noi moderati”, esprime soddisfazione per il risultato conseguito dal partito fondato dall’on. Maurizio Lupi nell’ambito delle recenti elezioni regionali che si sono celebrate in Molise.

“Un lavoro eccellente – ha dichiarato l’on. Forzese – che si è tradotto in un esito altrettanto eccellente per “Noi moderati”, impegnato nel sostegno a fianco del neo-presidente Francesco Roberti, al quale rivolgo le mie personali congratulazioni. Il nostro partito ha superato abbondantemente quota 10mila, un numero di preferenze che significa il 7,5 %, risultato che ci pone gomito a gomito con le altre forze di centrodestra e premiano gli sforzi sostenuti.

L’affermazione ottenuta in Molise – ha concluso l’on. Forzese – costituisce un viatico d’eccellenza in vista delle future consultazioni che avranno luogo da qui a breve e, soprattutto, sottolinea la consistenza di “Noi moderati” che, grazie all’azione condotta dal nostro leader, on. Maurizio Lupi, è riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul fronte politico nazionale”.