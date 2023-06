Meloni: «Congratulazioni a Roberti, successo ottenuto da un centrodestra unito»

TERMOLI. Alle prese con tante questioni delicate, di politica interna e internazionali, non è sfuggita al premier Giorgia Meloni la vittoria del centrodestra nel Molise, benché non abbia partecipato in prima persona alla campagna elettorale.

«Congratulazioni a Francesco Roberti per la vittoria alle elezioni regionali in Molise. Un altro grande successo, ottenuto grazie al lavoro del centrodestra unito, che conferma la solidità della coalizione di Governo. Un risultato che ci spinge a continuare verso questa direzione mantenendo fede alla promessa fatta agli italiani e alla fiducia che i cittadini hanno riposto in noi. Avanti così», il post social in cui ha espresso auguri e soddisfazione, diffuso poche ore dopo lo scrutinio.