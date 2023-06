Elezioni regionali, Niro: «Popolari protagonisti, ora al lavoro per i molisani»

CAMPOBASSO. Sull'esito delle elezioni regionali è intervenuto il leader dei Popolari per l'Italia in Molise, Vincenzo Niro, anche in questa occasione primo (e unico) eletto in lista. «In attesa di conoscere i dati definitivi ed ufficiali, possiamo già affermare che le ultime elezioni regionali del Molise hanno segnato, al di là di ogni più rosea previsione, la fine dei populismi e il ritorno in grande spolvero della Politica dei contenuti e dei territori. Il centrodestra guidato da Francesco Roberti si è imposto nettamente sugli avversari, una coalizione compatta (così come in occasione delle scorse politiche) e composta da una vasta e fondamentale area di centro, moderata e liberale, che ha saputo di fatto fare la differenza...

Anche noi dei Popolari per l'Italia siamo stati protagonisti, fieri di un importante risultato ottenuto con le nostre sole forze, chilometro dopo chilometro, tra la gente e per la gente. E attraverso la passione, l'impegno, la coerenza delle idee dimostrata sino ad oggi. Ringraziamo gli elettori per il sostegno per la fiducia. Ora non resta che metterci al lavoro per scrivere, insieme, un'altra grande storia molisana!»