Confronto a viso aperto sull'eolico offshore in Consiglio

Nel tardo pomeriggio della giornata odierna si è tenuto il Consiglio Comunale monotematico sul progetto eolico offshore Molise targato Marverick srl a seguito della mozione presentata dai gruppi consiliari dell’opposizione con la quale venivano richiesti al Sindaco Roberti chiarimenti sulla questione.

In particolare, come affermato dalla prima firmataria Marcella Stumpo, si chiedeva di «esprimere in maniera netta ed incontrovertibile la posizione dell’amministrazione di Termoli in merito al progetto, come doveroso nei confronti dei cittadini, specificando quale sarà il proprio comportamento se il progetto dovesse andare avanti » che ha proseguito sulle conseguenze che ci saranno nel caso in cui il progetto dovesse essere portato a termine. La rappresentante di Termoli Bene Comune ha evidenziato che « Il parco eolico flottante ha dimensioni tali da generare un enorme impatto sul mare antistante il Molise, con rilevanti limitazioni delle attività di pesca e di navigazione, sia commerciale che diportistica, e possibili ricadute negative sul turismo costiero; le centrali per la produzione di idrogeno “verde” sono anch’esse di enorme impatto sul territorio per il massiccio consumo idrico, in “concorrenza” con gli usi civili ed agricoli; il nucleo industriale di Termoli verrebbe fortemente condizionato dalla presenza degli impianti di produzioni e stoccaggio di idrogeno, ad elevato rischio di incendio e di esplosione». La Stumpo ha successivamente lamentato l’opacità della ditta che ha proposto il piano «Questo ci ha veramente spaventato e ci spinge a portare questo progetto all’attenzione della amministrazione», proseguendo con l’affermare che «le capacità economico finanziarie e le competenze tecniche di questa società sono totalmente inadeguate a questo progetto faraonico che comporta un investimento di cinque miliardi e mezzo».

Non si è fatta attendere la risposta da parte della maggioranza, con il consigliere comunale Francesco Rinaldi: «Ma è possibile che è un “no” sempre e comunque, nonostante sia un’ecologia sostenibile?» - ha successivamente incalzato- «Come produciamo l’energia elettrica per la Stellantis? Dobbiamo riaprire le miniere di carbone? Spiegateci voi tecnicamente qual è la soluzione».

E’ successivamente intervenuto il Consigliere Nick Di Michele del M5S il quale ha affermato che «abbiamo centinaia e centinaia di pale eoliche sparse su tutto il territorio, e di quei benefici noi non vediamo un euro hanno solo rovinato un territorio meraviglioso, ed hanno invaso i terreni agricoli; il Basso Molise ha già dato, noi produciamo forse per dieci regioni messe insieme, e questo è un dato incontrovertibile» e definendo superfluo il progetto eolico offshore.

La consigliera pentastellata Daniela Decaro si è espressa sulla criticità dai progetti come il rapporto negativo tra costi benefici ed impatto sul territorio «Non siamo contrari all’utilizzo delle fonti energetiche alternative, siamo contrari a questo tipo di progetto». Ha poi chiesto alla maggioranza cosa pensasse sulle questioni come l’acqua che verrà sottratta agli agricoltori, ai pescatori che dovranno cambiare completamente la loro vita, e quale sarà l’impatto e l’effetto serra sul territorio e di cosa vogliono fare del turismo a Termoli, questioni che, a sua detta, verranno compromesse dal progetto.

Ha poi preso la parola Antonio Di Brino che si espresso sui dubbi riguardo all’opacità dell’azienda portata avanti dall’opposizione «Ci sono i controlli le verifiche e le procedure su tutto ciò, e non credo che sia compito nostro andare a ripulire le opacità delle società» ed ha continuato affermando la grande difficoltà nel comprendere al meglio temi di questo genere.

La consigliera Stumpo ha poi chiesto di intervenire nuovamente per chiarire alcuni temi che a suo parere non sono stati compresi dalla maggioranza, e per ribadire che loro non sono contro questo progetto a prescindere «E’ un no a questo progetto, mostruoso nelle dimensioni, e molto molto opaco nei promotori».

Il sindaco Francesco Roberti ha poi chiuso il dibattito evidenziando che «le centrali a gas oggi non sono sufficienti, perché consumiamo molta energia, e che con il progresso siamo diventati società energivore; pensate che solo internet consuma tanto quanto tre centrali nucleari, solo per avere il collegamento dei dati e della rete» ed ha poi concluso «Quest’ordine del giorno, cosi come presentato, non ha alcun senso, e quindi non so cosa dovrei votare».

La mozione è stata, infine, messa ai voti e, come prevedibile, la votazione si è risolta con 15 voti contrari da parte della maggioranza consigliare ed il voto favorevole dei soli 6 componenti dell’opposizione.

