L'amministrazione entra nella fase 2 e Di Michele "battezza" sindaco Ferrazzano

TERMOLI. Amministrazione di centrodestra avviata all’ultimo scorcio di mandato, la campagna elettorale che ha condotto il sindaco Francesco Roberti a diventare presidente della Regione ha fatto passare in secondo piano l’ingresso nell’ultimo anno di governo locale. Si andrà alle urne nella primavera prossima e se le amministrative saranno abbinate alle europee, che si avranno tra il 6 e il 9 giugno (proprio il 9 è domenica), l’eventuale turno di ballottaggio si avrebbe ancora una volta in piena estate. Staremo a vedere cosa deciderà il Governo in carica.

Intanto, ieri sera, in Consiglio comunale, auguri trasversali e bipartisan al neo Governatore, presente ancora come primo cittadino, in attesa della proclamazione a Palazzo Vitale, ma anche un endorsement, come quello del portavoce pentastellato Nick Di Michele a Enzo Ferrazzano, che da vice sindaco traghetterebbe la Giunta alle urne, anche se questa investitura informale dall’opposizione ha un po’ sorpreso.

In ogni caso, smaltita la sbornia del centrodestra, la cui vittoria è stata ripresa, ma con moderazione, anche a livello nazionale, si dovranno registrare i nuovi equilibri in seno allo schieramento che regge le sorti di Termoli, poiché sicuramente l’andamento delle elezioni regionali modificherà umori e scacchiere, anche in relazione proprio alle future scelte, ma se ne parlerà a settembre, ora c’è da gestire l’estate termolese e non è certo un affare semplice, con turisti e residenti alla ricerca di una convivenza… civile.