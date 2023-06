Trivisonno e Salvatore, il tanDem più votato nel capoluogo

CAMPOBASSO. «Le elezioni regionali hanno decretato una netta vittoria del centrodestra, ancorché caratterizzata dalla prevalente continuità con l'esperienza del Governo Toma. Abbiamo lavorato perché l'epilogo fosse un altro: prendendo atto delle scelte del tavolo di centrosinistra, abbiamo impegnato ogni energia per vedere affermarsi la coalizione progressista», è quanto affermano i candidati nel tanDem del Pd Alessandra Salvatore e Giose Trivisonno.

«In questo quadro, non possiamo che ringraziare le centinaia di persone che hanno voluto dimostrarci stima ed accordarci la loro fiducia, consentendoci di raggiungere la terza e la quarta posizione nel Pd, rispettivamente con 1769 attribuiti alla Salvatore e 1584 voti attribuiti a Trivisonno. Nello specifico, siamo stati i più votati in assoluto nella città capoluogo, registrando 932 preferenze per Giose Trivisonno e 928 per Alessandra Salvatore, quest'ultima eletta in Consiglio Regionale, mentre Giose Trivisonno, per ora, primo dei non eletti.

Il risultato ottenuto è frutto esclusivamente del patto di fiducia con tante molisane e tanti molisani, che ringraziamo pubblicamente insieme alle splendide persone che ci hanno guidato, sostenuto, accompagnato, incoraggiato in questa battaglia collettiva, che rappresenta solo l'inizio di un percorso, che ci vedrà al fianco delle energie migliori di questa regione. La nostra sarà una opposizione tanto netta, quanto propositiva e costruttiva. Il nostro obiettivo è sempre e solo lo stesso: tutelare al meglio gli interessi della collettività, che siamo chiamati a rappresentare».