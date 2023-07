Bufera sul Movimento 5 Stelle a Termoli: Di Michele, Bovio e Decaro dicono addio

TERMOLI. Si consuma lo strappo finale all’interno del Movimento 5 Stelle a Termoli, in rotta di collisione con le scelte politiche dal lontano agosto, quando vennero definite le candidature al Parlamento, tre dei quattro componenti del gruppo consiliare lasciano la compagine pentastellata e varano un nuovo gruppo. Si tratta di Nicolino Di Michele, Daniela Decaro e Antonio Bovio. Resta nel M5S solo Ippazio Stamerra.

«Correva l'anno 2009 quando un gruppo di cittadini credeva in un sogno. Quello di liberare la nostra terra dai poteri forti che la schiacciavano attraverso la partecipazione attiva e democratica di tutti i cittadini liberi, alla vita politica del paese. Quei valori fondativi ci hanno fatto appassionare e ci hanno fatto credere al cambiamento. Nel sito del Movimento dell'epoca si leggeva: “Il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Non ideologie di sinistra o di destra, ma idee. Vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi". Il Movimento nel tempo si è trasformato strutturalmente adattandosi alle esigenze della logica politica. Non recriminiamo e non disconosciamo quanto fatto sin ora perché abbiamo sempre agito come gruppo consiliare di Termoli nel rispetto dei cittadini e tenendo sempre a mente le linee guida degli albori ma non ci riconosciamo più in quel disegno armonioso in cui "uno valeva uno" bandiera delle battaglie portate in piazza.

L’obiettivo principe per noi è ricostruire un legame con la comunità, riattivare i meccanismi di partecipazione alla vita sociale ed economica, oggi mortificata, restituendo a ciascuna persona la possibilità e la libertà di coltivare la coscienza di un dovere civico e di esplicare la propria umanità. Siamo animati dal convincimento che senza un rinnovato comune senso civico e attenzione alla cosa pubblica non potranno esserci né sviluppo né avvenire per la nostra città. Nessuno deve restare indietro, nessuno deve sentirsi escluso, nessuno deve subire le scelte imposte dall'alto perché ogni essere umano ha il diritto di far sentire la propria voce. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del regolamento comunale abbiamo depositato dichiarazione per la costituzione di un nuovo gruppo consiliare che verrà ratificata in consiglio comunale, certi di tutelare gli interessi dei cittadini termolesi».