Dal gruppo di Fdi a "Molise in Azione", Montano deferito alla commissione di disciplina

TERMOLI. Avrà uno strascico disciplinare quanto avvenuto lo scorso 19 maggio. In quella data, nella seduta di Consiglio comunale venne formato un nuovo gruppo, “Molise in Azione”, costituito da Alberto Montano (eletto in Fratelli d’Italia) e Francesco Rinaldi (eletto in Forza Italia). Montano in quella sede disse che la scelta era stata dettata da basi tecniche e personali, non politiche, «La mia adesione a Fratelli d'Italia è chiara e lineare, se dobbiamo rifare la storia, possiamo farla, ma non appassiona nessuno».

Tuttavia è stato notificato dal coordinamento cittadino alla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina «l'istanza per l'avvio di un procedimento disciplinare contro il consigliere comunale Alberto Montano per violazione dell'articolo 3 dello Statuto di Fratelli d'Italia nella parte in cui fa divieto agli iscritti eletti di uscire dal Gruppo di Fratelli d'Italia e aderire ad altri gruppi.

L'iniziativa si è resa necessaria in quanto il consigliere comunale Alberto Montano non ha aderito all'invito rivoltogli dal coordinamento comunale, in occasione della riunione tenutasi il 21 maggio 2023, a rientrare nel Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di Termoli, gruppo dal quale era uscito per aderire al Gruppo Molise in Azione».

Abbiamo interpellato il dottor Alberto Montano, che si riserva di commentare successivamente l'evoluzione della vicenda, non appena avrà contezza dell'istanza.