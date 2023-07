«Il Pd è dilaniato da lotte intestine e affronta una crisi strutturale, forse irreversibile»

TERMOLI. Aveva rinviato al post voto le considerazioni politiche che l’avevano indotta a lasciare il Pd e gli incarichi relativi ricoperti da tempo. Le dimissioni di Maria Chimisso, sia dal vertice del circolo di Termoli che dalla vice segreteria regionale sono state tra gli elementi d’attualità nell’ultima settimana di campagna elettorale in Molise e sulla costa adriatica, soprattutto.

Ora, affida a un documento politico, dai contenuti duri, senza sconti, la spiegazione del gesto, che affonda le radici su questioni nazionali, regionali e locali, partendo da una considerazione lapidaria: «Il Partito democratico affronta una crisi strutturale, forse irreversibile».

«Che il Pd corra il rischio di estinzione lo certificano le parole con le quali la nuova segretaria Elly Schlein ha annunciato la vittoria nella competizione per la segreteria del partito. “Anche questa volta non ci avevano visto arrivare”. Diamo atto alla neo segretaria di aver sottovalutato l’impatto che il suo saluto avrebbe avuto sugli iscritti o di non essersene curata. Certo è che risultano alquanto offensive per tutti i tesserati dei circoli, che a migliaia avevano organizzato le primarie di partito e avevano indicato a larga maggioranza in Stefano Bonaccini il nuovo segretario. Ma nel mondo surreale di un partito ormai a metà tra uno studio notarile e un’assemblea di condominio, il segretario lo scelgono gli altri, magari quelli che fino al giorno prima ne avevano dette di ogni, transfughi e reduci, figuranti e reprobi che entrano ed escono a piacimento.

Credo che con Stefano Bonaccini si sia persa l’ultima opportunità di dare vita ad un partito plurale, aperto, progressista, anche moderato, attento ai cambiamenti storici e alle questioni economiche, difensore dei diritti e prodigo nella tutela delle minoranze. Mi ero recata di persona a Milano, alla Convention a sostegno di Bonaccini, prima tra i segretari dei circoli italiani a parlare sul suo palco. Ci avevo creduto, avevo colto la visione, la voglia di creare un centrosinistra moderno, di superare stagioni di conflitti e faide. E invece no. Dietro una ventata di nuovo rispuntano letture politiche che non condivido e personaggi del secolo scorso. Intanto il partito, checché se ne dica, si indebolisce e cerca sponde e alleanze nel Movimento 5 Stelle, campione di trasformismi come neanche nel 1800. Ora il Pd gli bacia le mani, nell’affannosa ricerca di temi che attraggano un elettorato sempre più deluso e distante, nell’assenza di politiche economiche che mettano al centro lo sviluppo del Paese. Con il rischio concreto che anche la battaglia sul salario minimo, in mancanza di una visione economica strategica, finisca per somigliare alla misura del reddito di cittadinanza, concepita bene, ma male interpretata e peggio gestita, che ha disincentivato l’occupazione in settori trainanti e favorito prassi opache. La verità è che oggi il Pd è così debole che non è autorevole neppure nella difesa dei diritti dei deboli che dichiara di voler tutelare».

Poi arriva al Molise: «Le elezioni regionali hanno chiuso (male) la stagione politica del M5S. Eletti cinque anni fa con percentuali bulgare, oggi hanno faticato a rendere credibile un presidente la cui lista non ha raggiunto neppure il quorum per avere un seggio in Regione. L’analisi puntuale della debacle del candidato è stata, acutamente, già fatta da altri, come anche la ricerca delle cause della fuga dei consensi. Molti nel Pd contavano su di una rappresentatività del 20%. Che la percentuale fosse largamente ottimistica lo hanno certificato gli elettori. L’immagine non ha giovato: la foto della “limonata” dei quattro amici al bar è quanto di più lontano dalla comunicazione politica e dalla buona politica che si possa immaginare. Ha rimarcato la distanza tra Roma e i molisani, ma anche tra i candidati e gli elettori. Le accuse di clientelismo mosse ai molisani sono ingenerose: sono convinta che ognuno abbia votato liberamente e con la propria testa. E nessuno può certificare che l’astensionismo abbia “punito” il centrosinistra più che il centrodestra. E se il centrosinistra si fosse fatto del male da solo, avendo messo insieme mondi inconciliabili già nell’assise comunale di Campobasso? Il Pd ci ha messo del suo, consumato da un decennio di faide intestine che ne hanno offuscato la capacità di intercettare il consenso dell’elettorato». Ma la scure della Chimisso non risparmia Termoli.

«La mia città è stata sistematicamente esclusa dai tavoli nei quali si prendevano le decisioni politiche. Prendo atto che nessun candidato termolese della coalizione del centrosinistra sia riuscito a entrare in Consiglio regionale. Non c’è riuscito neanche un candidato del centrodestra e questa non è comunque una buona notizia per la nostra città. Nelle innumerevoli riunioni degli organismi di partito, guardando ai territori, si è sempre parlato di federazione di Isernia, federazione di Campobasso e federazione del Basso Molise. La parola “Termoli” è stata sistematicamente rimossa! e le parole sono pietre. Forse non c’era davvero nel Pd Molise la volontà di mettere la città di Termoli al centro di un’idea di sviluppo della Regione.

È un dato di fatto che Termoli rappresenti il motore economico del territorio, dalla costa e a ritroso fino all’interno: attraverso l’industria e l’agriturismo la nostra città può farsi volano di ripresa per il Molise. Certe battaglie di retroguardia sull’energia non hanno scaldato i cuori. Né hanno giovato quattro anni in cui la minoranza consiliare del Pd termolese ha quasi sempre taciuto. Si poteva e doveva fare molto di più. Al presidente e a tutti i neoeletti rappresentanti in consiglio regionale vanno i miei migliori auguri. Le urgenze del momento, a partire dal calo demografico, chiedono esercizio di pragmatismo, voglia di rilancio e capacità di visione. In altre parole, impongono coraggio. Buon lavoro!»