«Chi dovrebbe dimettersi non siamo noi, il M5S è diventato partito verticistico»

TERMOLI. Botta e risposta negli ambienti che furono (e che in parte sono ancora) del Movimento 5 Stelle, dopo la decisione di Nick Di Michele, Antonio Bovio e Daniela Decaro di abbandonare la compagine pentastellata e il relativo gruppo consiliare, dove rimane solo Ippazio Stamerra.

Proprio in risposta alla prima replica di Stamerra, la vicepresidente del Consiglio comunale Daniela Decaro ha inteso raccontare cosa sia avvenuto subito dopo il voto delle elezioni regionali.

«Ippazio, leggo il tuo articolo e pur non sorpresa in quanto il contenuto è in linea con il tuo modus operandi, credo sia giusto chiarire qualche passaggio. A onor del vero, nella video call da te avviata (prima che io, Antonio e Nick, formalizzassimo la nostra decisione di uscire dal MoVimento) per discutere di quanto stava accadendo, di fatto assente al confronto, affaccendato come sempre nei tuoi impegni, non hai detto alcunché. Sei uscito dalla discussione quando ti abbiamo chiesto cosa ne pensassi, dicendo: “Ragazzi scusate ma non riesco a seguirvi e poco dopo …ragazzi vi saluto”. Tantomeno in prosieguo hai ritenuto di parlare con me e magari rappresentarmi il tuo punto di vista che invece esprimi molto bene sui giornali.

E allora, caro Ippazio, rispondo a te, a tutti coloro che in questi giorni hanno dato sfogo alle loro frustrazioni, a chi ha insultato, agli incalliti “stalker” che puntualmente vomitano veleno contro di noi senza neanche leggere gli articoli o informarsi, a chi ha fatto il tuttologo per scienza infusa, a chi ha dato consigli gratuiti quasi fosse depositario della verità assoluta, a chi ha mostrato a noi solidarietà e poi ti ha messo il "mi piace" (questi sono i primi della top ten), a quelli che si sono sentiti delusi e traditi quasi ci fossimo giurati amore eterno, a quelli che si lamentano di nascosto e poi fanno i ganzi di fronte all’opinione pubblica. Il MoVimento, quello fondato da Casaleggio, che mi ha fatto innamorare e che mi ha portato a candidarmi nel 2019, non esiste più. I valori scritti sulla carta e da te elencati, camminano sulle gambe degli uomini che lo rappresentano. Rispondimi a qualche semplice domanda. Il MoVimento, in Molise, nelle ultime tornate elettorali, ha rispettato le indicazioni date dalla base degli iscritti o è stato tutto deciso dai vertici? Il MoVimento oggi è un partito?

È escluso che il MoVimento alle prossime elezioni comunali a Termoli tenterà un accordo con il Pd uscito vincente dalle elezioni regionali? Parliamo dello stesso Pd che a Termoli il MoVimento ha contestato fermamente e con veemenza. Durante l’ultima campagna elettorale, quando accompagnavo Nick, il 99% delle persone sai cosa mi diceva? "Voto Nick perché è lui", oppure mi diceva: "voto Nick perché credo in te e so che se me lo stai presentando è perché è una bella persona"! In pochi mi hanno detto che votavano il MoVimento a prescindere, anzi i più, se non ci fosse stato il mio coinvolgimento, o non sarebbero andati a votare o non avrebbero votato il MoVimento. Allo spoglio delle schede, in alcuni casi i voti sono andati al Movimento, in altri in parte a Nick in parte ad altri candidati, ma nella maggior parte dei casi ad essere votati sono stati i candidati di destra ed anche tanti non di Termoli. Seppur il risultato ottenuto è sotto gli occhi di tutti, il nostro mondo politico molisano tace ed ognuno rimane al proprio posto in reverenziale silenzio. Questo dovrebbe farvi riflettere.

Questo dovrebbe farvi accapponare la pelle. La gente si è disamorata alla politica perché delusa e stanca. Fino a quando non prenderete coscienza di questo continuando a tenere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, convinti di essere i soli bravi, onesti, fedeli, non si andrà da nessuna parte. E poi, fedeli a chi e a cosa? Il MoVimento può cambiare e noi no? Dove è finita la democrazia, dove è finita la libertà di opinione sancita dalla Costituzione. Depositari di valori assoluti che poi negate agli altri. Il nostro capo politico è venuto due volte a Termoli. Tranne una foto in tutta fretta in un ristorante in occasione delle elezioni politiche, nessuna possibilità di parlare con lui e rappresentare le istanze del territorio. E vogliamo parlare di quando Ortis e Testamento si sono dovuti incatenare dinanzi al Ministero per parlare con il nostro Ministro della Salute che neanche li ha ricevuti demandando l’incontro al suo vice? Ma di che parliamo Ippazio. E mi fermo qui. Il vaso era già pieno. Di errori ne sono stati fatti tanti, hai detto bene, e quegli errori non si cancellano con un colpo di spugna. Gli errori si pagano. Dovrei dimettermi per coerenza a chi e a cosa?

Oggi il MoVimento rappresenta circa il 7% degli elettori in Molise ed è proprio alla luce di questa percentuale che per coerenza occorre restare e lavorare, a completamento di questi pochi mesi di consiliatura, come forza civica per la nostra città, con la presenza in commissione e con la predisposizione degli atti, con il controllo e la vigilanza, cose che ho sempre fatto e che continuerò a fare rimettendoci tempo e denaro visto che, come sai bene, io da sempre i proventi dei gettoni di presenza, poche centinaia di euro, li uso per fare beneficenza perché grazie a Dio una professione ce l’ho e non campo di politica. Non perdete tempo a criticare noi, apparteniamo al passato del MoVimento a cui abbiamo dato tanto in termini di tempo, di denaro, di lavoro, di fiducia. Lavorate su voi stessi. C’è tanto da ricostruire e da riconquistare. La gente non ha l’anello al naso. Saprà discernere e a ben vedere già lo ha fatto.

Concludo con una frase di Casaleggio che da lassù ci starà leggendo: “Utilizzano il termine democrazia per mistificarne il concetto, nominano chi vogliono e impongono attraverso il «listino» facce già viste, persone che vogliono essere confermate come se non fosse successo nulla in questi anni, come se loro non fossero responsabili”. Torniamo alle origini.

Chi dovrebbe dimettersi non siamo noi ma su questo conviene a tanti far calare il sipario. Buona vita».