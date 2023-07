Controlli ultimati, arriva la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale

TERMOLI. Ci siamo, a undici giorni dall'inizio dello spoglio elettorale, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 26 giugno e protrattosi fino al martedì mattina per qualche seggio, anche oltre, considerando le due sezioni finite "in Tribunale", alle 19.30 ci sarà la proclamazione degli eletti del Consiglio regionale del Molise, in primi quella del nuovo Governatore, Francesco Roberti.

Tempi affrettati quelli della Corte d'Appello, che solo oggi nel primo pomeriggio aveva ricevuto tutto il dossier da parte della commissione elettorale circoscrizionale. Secondo le informazioni che abbiamo raccolto negli ambienti del centrodestra, coalizione vincitrice della consultazione elettorale, sono 13 i consiglieri di maggioranza e sette quelli di opposizione e non dovrebbero esserci sorprese in relazione ai nomi. Ma di questo si avrà certezza solo a proclamazione avvenuta.