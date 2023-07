Colpo di scena alla proclamazione degli eletti: dentro Aida Romagnuolo, fuori Roberto Di Pardo

La proclamazione degli eletti

TERMOLI. Proclamati gli eletti in Consiglio regionale, le previsioni sono state rispettate solo in 20 casi su 21. Oltre al Governatore Francesco Roberti, tra i venti eletti in maggioranza non c'è Roberto Di Pardo, di Noi Moderati, che elegge solo Fabio Cofelice, mentre Fratelli d'Italia guadagna il quinto seggio, con Aida Romagnuolo.

GLI ELETTI: Fratelli d'Italia con Salvatore Micone, Quintino Pallante, Armandino D'Egidio, Michele Iorio, Aida Romagnuolo; Forza Italia: Nicola Cavaliere, Andrea Di Lucente e Roberto Di Baggio, poi il tandem Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti per "Il Molise che vogliamo". Fabio Cofelice nella lista Noi Moderati, Vincenzo Niro ai Popolari per l'Italia e Guido Massimo Sabusco nella Lega.

Per la minoranza Gravina candidato presidente assieme a Pd (Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore), Movimento 5 Stelle (Andrea Greco e Angelo Primiani), oltre a Massimo Romano (Costruire democrazia).

L'insediamento del Consiglio regionale avverrebbe il 24 luglio.