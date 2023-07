Il 13esimo seggio fa discutere, Di Pardo si prepara al ricorso elettorale

La proclamazione degli eletti in Consiglio regionale

TERMOLI. Non sono tecnicismi, ma interpretazioni che mutano l'esito di competizioni elettorali. Come si attribuisce il quinto seggio a Fratelli d'Italia, riportando in Consiglio regionale Aida Romagnuolo, al posto del secondo della lista Noi Moderati (la civica del presidente Roberti) Roberto Di Pardo?

È qui il nodo che forse andrà sciolto al Tar Molise, dove ricorrerà il sindaco di Petacciato, perché tutte le simulazioni numeriche alla mano davano il secondo seggio a Noi Moderati.

Del possibile ballottaggio tra le due liste avevamo scritto anche nel martedì successivo alle elezioni, quando si profilava una battaglia su decimali, ma poi la situazione pareva delinearsi e nelle ultime ore della decade necessaria alle verifiche c'era chi metteva addirittura in dubbio l'assetto 13-7 a favore della maggioranza. Così non è stato, ma il colpo di scena, come abbiamo riportato quasi in tempo reale ieri sera, c'è stato ugualmente.

Dopo l’avvenuta proclamazione di ieri sera in Corte d'Appello, è stato un susseguirsi di reazioni e di verifiche proprio rispetto alle griglie excel che erano state approntate coi voti ascritti a liste e candidati sul sito ad hoc delle elezioni regionali e così parevano confermarsi ancora una volta.

A rendere ancora più ingarbugliata la partita, il criterio adottato per il riparto dei seggi, poiché da più parti è stato sottolineato come la legge elettorale che è in vigore da cinque anni a mezzo non è chiarissima, da qui chi opta per il metodo D'Hondt, chi per quello dei quozienti. Una cosa è certa, la proclamazione di ieri sera non chiuderà la partita, poiché lo stesso Roberto Di Pardo e Noi Moderati faranno sicuramente ricorso.