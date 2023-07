«Il presidente Roberti dovrà curare da solo gli interessi di Termoli e del basso Molise»

TERMOLI. Una riflessione a firma di Michele Cocomazzi dopo l'avvenuta proclamazione e il successivo insediamento del neo presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, a Palazzo Vitale.

«La proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Regione Molise formalizzata giovedì sera dal Collegio della Corte di Appello di Campobasso, ha sancito, ancora una volta, inesorabilmente, la totale fuoriuscita di Termoli e del Basso Molise da ogni forma di rappresentatività consiliare, ad eccezione, ovviamente, del presidente Roberti. Uno scenario che nel tempo è destinato a ripetersi. Ne emerge non solo la deficitaria capacità aggregativa di un territorio, ma ciò che più duole, l’inesorabile inflazione di candidati e candidate che anche questa volta ha prodotto, quale unico risultato, la dispersione dei consensi. Di converso, ciò ha favorito chi, in altri ambiti territoriali per quanto più piccoli, riesce a concentrare, a suo favore, la significativa consistenza di adesione elettorale, tale da legittimarne l’elezione. Un fenomeno socio-politico singolare che dice anche dell’esigenza culturale, oltre che politico-strategica, di riconsiderare gli aspetti fondanti dell’appartenenza e della coesione di un territorio come quello basso molisano.

Una sorta di autoesclusione dettata spesso dall’incapacità di saper o, peggio ancora, voler riconoscere in alcuni protagonisti della politica locale quei soggetti meritevoli, per capacità e competenza, ad assurge a ruoli istituzionale degni di rappresentatività. Queste considerazioni, ovviamente, non intendono scivolare nei meccanismi del campanilismo o della contrapposizione di un territorio rispetto ad un altro, certo è che neppure si può tollerare, al contrario, come ormai da tempo città come Termoli e viciniori non vedono godere presenze di rappresentanza politico-ammnistrativa nei consessi istituzionali a livello centrale!!! La nostra città non può continuare ad essere vittima di un isolamento istituzionale. I nostri cittadini come quelli dell’intero Basso Molise, i nostri politici locali sono chiamati ad una riflessione seria sul senso di responsabilità che tale stato di cose procura a lungo andare sulle politiche territoriali. Gelosie, animosità, antagonismo esasperato, logiche di spartizione? Chissà… Certamente la nostra città ed il territorio circostante con la bellezza dei suoi paesaggi ha bisogno di risposte concrete ed urgenti in tanti ambiti. Tali esigenze possono essere contemperate unicamente con la presenza di politici accorti, preparati e competenti. Per quanto gli elementi della meritocrazia non sembrano ormai più appartenere ai normali canoni e alle caratteristiche intrinseche degli amministratori in genere, l’augurio, a questo punto, che il nostro caro Presidente, amico stimato, e, fortunatamente, persona capace e competente, riesca “da solo” – si fa per dire ma anche per lasciar intendere… - a curare, oltre che le innumerevoli ferite dell’intera regione, anche gli interessi delle nostre comunità bassomolisane. Auguri di cuore!»